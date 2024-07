„Unter uns“-Vorschau heute: Charlotte trickst Benedikt aus (11.7.24)

1 Die vertraute Zweisamkeit mit Benedikt lässt Patrizia (Miriam Lahnstein) nicht unberührt. Foto: RTL / Stefan Behrens

In "Unter uns" schwatzt Charlotte Benedikt die Zahlenkombination seines Safes ab. Die perfekte Vorlage für Easy.











Charlotte gelingt es, Benedikt auszutricksen, sodass er ihr freiwillig die Zahlenkombination seines Safes verrät. Jetzt muss Easy nur noch den Beweis für Ringos Unschuld holen. Paula ist überglücklich, als Cecilia versöhnlich an ihre alte Freundschaft erinnert. Doch ihre Sehnsucht nach Valentin bleibt bestehen. Benedikt bietet Patrizia an, die verbleibende Zeit bis zu ihrem Tod so schön wie möglich zu gestalten. Dieses Angebot führt zu einer unerwarteten Vertrautheit zwischen den beiden.