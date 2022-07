1 Der mutmaßliche Fahrraddieb wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, ist inzwischen aber wieder zu Hause. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein 17-Jähriger soll versucht haben, ein E-Bike sowie ein Fahrrad von einem Schulhof in Untertürkheim zu stehlen. Die Polizei nimmt ihn vorläufig fest, sucht aber weiter nach Zeugen.















Link kopiert

Die Polizei hat am Montagvormittag in Stuttgart-Untertürkheim einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, ein E-Bike sowie ein Fahrrad von einem Schulhof an der Lindenschulstraße zu stehlen.

Laut Polizei habe eine Zeugin gegen 10.45 Uhr beobachtet haben, wie der Jugendliche versucht haben soll, das Fahrradschloss eines E-Bikes mithilfe eines Akku-Winkelschleifers zu entfernen. Zuvor soll er schon das Drahtschloss eines weiteren Fahrrads durchgetrennt haben.

Die Polizei nahm den 17-Jährigen, der das Werkzeug bei sich trug, anschließend vorläufig fest und übergab ihn später in die Obhut seiner Mutter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 zu melden.