1 Die Polizei hatte zuvor mehrere Wohnungen in Neu-Ulm und Geislingen durchsucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Bei einer Auseinandersetzung in Neu-Ulm werden zwei junge Männer verletzt, einer von ihnen tödlich. Nun sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Nach einer Auseinandersetzung in Neu-Ulm mit einem Toten sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige stellte sich am Freitag bei der Kriminalpolizei in Neu-Ulm, wie die Polizei mitteilte. Er habe eingeräumt, an der Tat, bei der ein 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden war, beteiligt gewesen zu sein.