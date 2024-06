1 Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei bei einem Einsatz Foto: dpa/Philipp André

Der Untersuchungsausschuss im Landtag befasst sich erneut mit einer hochrangigen Stellenbesetzung. 2021 sorgte eine neue Kommandoführung beim SEK in Göppingen für Unruhe. Es stehen schwere Vorwürfe im Raum.











Es war eine schwere Krise, die sich ausgerechnet bei den Polizisten abspielte, die in besonderem Maße für die Sicherheit des Landes verantwortlich sind. Die Rede ist vom Spezialeinsatzkommando der Polizei. Es sind jene Beamten, die anrücken, wenn es um die Reichsbürger-Szene oder Amokläufe geht. Eine Gruppe, in der Vertrauen eine besondere Rolle spielt. Vertrauen in die Kollegen, aber auch in die Führung. Und daran mangelte es 2021, wie die aktuelle Befassung im Untersuchungsausschuss des Landtags zeigt, der auch Stellenbesetzungen und Beförderungen bei der Polizei beleuchtet.