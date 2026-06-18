Ein früherer Mitarbeiter jener Londoner Klinik, in der sich Prinzessin Kate Anfang 2024 behandeln ließ, wollte offenbar ihre Krankenakte beschaffen und verkaufen. Die britische Datenschutzbehörde hat ihre Ermittlungen dazu nun abgeschlossen.
Während sich Prinzessin Kate (44) Anfang 2024 von einer Bauchoperation erholte, soll ein Mitarbeiter der behandelnden Londoner Klinik versucht haben, an ihre vertrauliche Krankenakte zu gelangen - und sie zu Geld zu machen. Die britische Datenschutzbehörde Information Commissioner's Office (ICO) hat den Fall nun abgeschlossen, wie der Sender BBC berichtet.