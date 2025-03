Unterstützung von Take it down-Gesetzentwurf: Melania Trump absolviert ersten Solo-Auftritt seit Amtseinführung

Melania Trump (54) hält sich seit Beginn der zweiten Amtszeit ihres Ehemanns Donald Trump (78) noch stärker im Hintergrund als zuvor. Am Montag trat die US-amerikanische First Lady erstmals seit der Amtseinführung am 20. Januar alleine in der Öffentlichkeit auf - und nutzte die Gelegenheit, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.

Wie das "People"-Magazin berichtet, nahm Melania Trump an einem Rundtischgespräch auf dem Capitol Hill in Washington, D.C. teil, um den "Take it down"-Gesetzentwurf zu unterstützen, der die Opfer von Deepfake- und Rachepornografie schützen soll. Der von Mitgliedern beider Parteien eingebrachte Gesetzentwurf wurde bereits im Senat verabschiedet.

"Es hat mich gefreut zu hören, dass sich Senator Cruz und Senatorin Klobuchar einig waren, dieser grundlegenden Angelegenheit Priorität einzuräumen", erklärte Melania laut "People" und appellierte vor der Presse: "Das weit verbreitete missbräuchliche Verhalten in der digitalen Welt beeinträchtigt das tägliche Leben unserer Kinder, Familien und Gemeinden." Es sei wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, "um ein sicheres und unterstützendes Umfeld für unsere jungen Menschen zu schaffen".

Was steckt hinter ihren Anzug-Looks?

Wie schon bei früheren Auftritten in diesem Jahr setzte die First Lady erneut auf einen maskulin inspirierten Look. Melania Trump erschien in einem eleganten dreiteiligen Anzug in Beige, komplett mit Weste. Darunter trug sie ein weißes Hemd, das sie mit einer schwarzen Krawatte kombinierte. Abgerundet wurde ihr Outfit durch beige Pumps, die den monochromen Stil unterstrichen.

"Business Insider" beschreibt die Veränderung in Melanias Look als "bezeichnend". Während das ehemalige Model zwischen 2016 und 2020, Donald Trumps erster Amtszeit als US-Präsident, meist Midikleider, Rock- und Blusensets oder Abendkleider getragen hatte, greift sie nun immer öfter zum Anzug. Bereits beim National Governors Association Dinner im Februar hatte sie einen schwarzen Anzug mit Hemd getragen. Auch auf ihrem offiziellen Porträt im Weißen Haus präsentiert sie sich in einem Anzug. Eine offizielle Erklärung für den Stilwechsel gibt es nicht - es könnte jedoch eine bewusste "Machtdemonstration" sein.

Melania Trump lebt ihr eigenes Leben

Möglicherweise auch gegenüber ihrem Ehemann? Laut Medienberichten von Ende Februar soll Melania in seiner neuen Amtszeit ihr eigenes Leben führen. Sie sei unter anderem damit beschäftigt, einen Dokumentarfilm für Amazon Prime Video, der von ihr selbst handelt, zu drehen, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erscheinen soll.

Sie habe ihre eigene Vorstellung davon, was sie tun möchte, und "wird nie eine traditionelle First Lady sein", zitierte "People" einen politischen Insider. Die 54-Jährige habe im vergangenen Monat sowohl in Mar-a-Lago in Palm Beach als auch im Weißen Haus übernachtet, jedoch keine nennenswerte Zeit in offizieller Funktion verbracht. Sie führe weitgehend "ihr eigenes Leben", sei aber an der Seite ihres Mannes, "wenn es angebracht ist". In ihrem Anwesen in Palm Beach bleibe sie normalerweise "für sich" und begleite Donald Trump nur "gelegentlich" zum Abendessen.

Neben ihrem Dokumentarfilm soll die First Lady hinter den Kulissen noch ein weiteres Projekt verfolgen. Im Januar sagte sie "Fox & Friends", dass sie ihre Initiative "Be Best" wiederbeleben und ausweiten wolle. Diese hatte sie während der ersten Amtszeit im Mai 2018 als Aufklärungskampagne ins Leben gerufen, um Kindern beim Kampf gegen Online-Mobbing und die Opioid-Epidemie zu helfen.