Seit geraumer Zeit kümmert sich Prinz Harry um mentale Gesundheit und versucht, gegen die damit häufig verbundenen Probleme anzukämpfen - so jetzt auch bei einem unangekündigten Auftritt in New York.
Während eines unangekündigten Auftritts in New York City hat sich Prinz Harry (41) einmal mehr für eine Herzensangelegenheit eingesetzt. Der Sohn von König Charles III. (76) diskutierte während einer von der Journalistin Brooke Baldwin (46) moderierten Gesprächsrunde über das Thema mentale Gesundheit - in diesem speziellen Fall über die geistige Gesundheit von Männern in den USA.