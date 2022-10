So sollen die Stuttgarter an Bundeshilfen kommen

1 Das Heizen wird wegen der hohen Energiepreise deutlich teurer. Foto: imago/Rene Traut

Die Stuttgarter Stadtverwaltung will wegen der Energiekrise eine Beratungsstelle einrichten. Eine Verteilung von zusätzlichen städtischen Mitteln „mit der Gießkanne“ sei dagegen nicht sinnvoll.















Die Stadtverwaltung sieht keine Notwendigkeit, trotz der stark steigenden Energiekosten einen eigenen kommunalen Hilfsfonds für in Not geratene Menschen aufzulegen. Stattdessen will man durch eine sogenannte Clearingstelle ein Beratungsangebot machen, damit die beschlossenen oder geplanten Hilfen des Bundes von den Bürgern dann auch abgerufen werden können.

Anlass der Debatte im Sozialausschuss des Gemeinderats am Montag war ein Antrag der SPD zur Einrichtung eines „Stuttgarter Energie-Nothilfefonds“. Da den Menschen „dreistellige Nachzahlungen“ bei Heiz- und Stromkosten drohten, müsse diesen „pragmatisch, unbürokratisch, schnell und individuell geholfen werden“.

Stadt hält Hilfen des Bundes für ausreichend

Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) vertritt allerdings die Auffassung, dass sowohl bei den Hartz-IV-Empfängern (im Juni waren das 21 538 Haushalte mit 39 792 Personen) als auch in der Grundsicherung die zusätzlichen Energiekosten „über die Regelsätze und die Kosten der Unterkunft abgedeckt sind“. Die Erhöhung werde „automatisch übernommen“, so Sußmann. Auch für andere Gruppen, darunter die sogenannten Schwellenhaushalte, gebe es Hilfszahlungen, etwa durch die geplante Erhöhung und die Erweiterung des Wohngeldbezugs, und nun seien zum Beispiel auch Einmalzahlungen an Rentner und Studenten vorgesehen. Der Bund gehe umfassend und vorausschauend vor, ist die Sozialbürgermeisterin überzeugt. „Einen Notfallhilfefonds aus städtischen Mitteln braucht es nicht“, erklärt Sußmann. Mit dem Städtetag ist sie allerdings der Auffassung, dass die Menschen „im Dickicht der neuen Regelungen“ Orientierungshilfe benötigen. Notwendig sei „eine gute Beratungsleistung“ durch die Kommunen. Hier bot die Bürgermeisterin den Fraktionen an, man werde ein Konzept für eine Clearingstelle erstellen, auch um „bei Online-Anträgen zu unterstützen“. Dies sei besser, „als Mittel mit der Gießkanne“ an Personen zu verteilen, „die schon Bundesleistungen bekommen“.

Wann soll Infokampagne für Wohngeld starten?

Die SPD würde die Einrichtung einer Clearingstelle „sehr begrüßen“, erklärte Stadträtin Jasmin Meergans. Sie sieht in dem Plan „den Geist des SPD-Antrags“ aufgenommen. Allerdings sollte dies möglichst schnell geschehen, findet die SPD-Stadträtin. Das sieht auch Petra Rühle von den Grünen so. Wie Meergans findet Rühle, dass die Stadt „jetzt schon eine Infokampagne für das Wohngeld“ starten sollte. Bürgermeisterin Sußmann betonte dagegen, das neue Wohngeldgesetz in Berlin sei noch gar nicht beschlossen. Meergans und Rühle verweisen darauf, dass viele Haushalte, die heute schon Wohngeld beantragen könnten, dies nicht tun, ihnen könnte man bereits helfen. 2021 zählte die Stadt 5358 Wohngeldempfänger, 2023 könnten es geschätzte 16 000 werden.

AfD-Stadtrat Michael Mayer erklärte zu den in Aussicht gestellten Hilfen, es sei zwar „schön, wenn für alle gesorgt wird“, nur sei sich seine Fraktion nicht sicher, ob das dann auch klappt. Deshalb habe die AfD den Antrag gestellt, die Stadt solle „Rücklagen bilden zum Ausgleich für Notlagen bei unbezahlbaren Energiekosten“. Dieser Antrag stand am Montag aber nicht zur Debatte.

Linksbündnis fordert Fonds für sozialen Zusammenhalt

Auch nicht das Ansinnen des Linksbündnisses aus Linkspartei, SÖS, Piraten und Tierschutzpartei, die angesichts der steigenden Kosten nicht nur für Energie einen „Fonds für sozialen Zusammenhalt“ fordern, der sieben Anträge an die Verwaltung enthält. So sollen unter anderem die rund 65 000 Bonuscard-Berechtigten ein Jahr lang den Nahverkehr in Tarifzone eins des VVS kostenlos nutzen können, ebenso das Erziehungs- und Pflegepersonal, dessen Kinder nach dem Willen des Linksbündnisses zudem gebührenfreie Kitaplätze erhalten sollen. Und die Fraktion fordert in der Energiekrise die Verdoppelung des Guthabens der Familiencard von 60 auf 120 Euro. Überdies sollen von der Landeshauptstadt geförderte Kultureinrichtungen Energie- und Personalkostenzuschüsse bekommen.