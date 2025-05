Unterstützung im Krieg: Regierungssprecher: Merz empfängt am Mittwoch Selenskyj in Berlin

Regierungssprecher: Merz empfängt am Mittwoch Selenskyj in Berlin

1 Die beiden Regierungschefs treffen sich laut einem Sprecher am Mittwoch in Berlin. (Archivbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach Angaben seines Regierungssprechers wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in Berlin erwartet. Auch ein Treffen mit dem Bundespräsidenten ist geplant.











Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird nach Angaben seines Regierungssprechers am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit militärischen Ehren in Berlin empfangen. „Bei dem Besuch wird es um die deutsche Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Waffenstillstand“ mit Russland gehen, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwochmorgen. Um 13.30 Uhr würden Merz und Selenskyj vor die Presse treten.