Unterstützung im Krieg: Merz stellt Ukraine weitere Hilfe bei Flugabwehr in Aussicht

1 Bundeskanzler Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa/Michael Kappeler

Die Verbündeten der Ukraine beraten am Donnerstag über weitere Unterstützung der Ukraine bei der Luftverteidigung. Dabei dürfte es neue Zusagen geben.











Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Ukraine weitere Unterstützung zur Verbesserung der Luftverteidigung im Abwehrkampf gegen Russland in Aussicht gestellt. Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte verwies er in Berlin darauf, dass dies am Donnerstag ein Thema bei einer Videokonferenz der sogenannten „Koalition der Willigen“ sein werde. „Hier stehen insbesondere weitere Systeme der Luftverteidigung zur Entscheidung an und ich werde da auch entsprechende Angebote machen, die wir aus Deutschland heraus realisieren könnten.“