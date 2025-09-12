Unterstützung für Verwundete in Kiew: Prinz Harry überraschend in die Ukraine gereist

Nach seinem Treffen mit König Charles ist Prinz Harry überraschend über Polen in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Gemeinsam mit seinem Team der Invictus Games Foundation will er neue Initiativen zur Unterstützung verwundeter Soldaten vorstellen.
