Unterstützung für Spendenkampagne: Herzogin Meghan mit Überraschungsbesuch in Kinderkrankenhaus

Herzogin Meghan hat das Children's Hospital Los Angeles überraschend besucht. Die Duchess of Sussex malte Aquarelle mit kleinen Patienten - und ging auch zu jenen, die ihr Zimmer nicht verlassen konnten. Damit unterstützt sie eine Spendenkampagne.

Herzogin Meghan (44) hat am Donnerstag das Children's Hospital Los Angeles (CHLA) überraschend besucht. Die Duchess of Sussex kam, um die jungen Patienten im Rahmen der diesjährigen Spendenkampagne "Make March Matter" zu unterstützen - und ließ sich dabei ganz auf die Welt der Kinder ein. Das Krankenhaus teilte Aufnahmen davon auf Instagram.

Ihr erster Stopp führte Meghan in die sogenannte Kreativ-Oase des Hauses, wo sie gemeinsam mit kleinen Patienten Aquarelle malte. Auf den Fotos, die das CHLA veröffentlichte, ist die Herzogin mit schwarzer Maske zu sehen, wie sie lachend neben den Kindern sitzt - auf den Tischen Pinsel, Farben und Bilder von Hello Kitty. Im Anschluss besuchte Meghan auch jene Kinder, die ihr Zimmer nicht verlassen konnten und deshalb an der Aktivität nicht teilnehmen durften.

Malen, Lachen, Zuhören

Wie "People" weiter meldet, schließt der Besuch schließt an das Engagement an, das Meghan bereits im CHLA gezeigt hat. 2024 leitete sie dort eine sogenannte "Literally Healing"-Session und las den Kindern laut vor - Bücher wie "Rosie Revere, Engineer" und "Pete the Cat". Laut einer damaligen Mitteilung des Krankenhauses "lachten und sangen die Kinder", während die Herzogin mit jeder Seite mehr in die Charaktere schlüpfte.

Das Krankenhaus sprach damals wie heute in höchsten Tönen über den Einsatz der Herzogin.

Der aktuelle Besuch war Teil der jährlichen Spendenaktion "Make March Matter", mit der das CHLA Prominente, Unternehmen und die Öffentlichkeit zusammenbringt. "Make March Matter vereint Celebrities, Unternehmen und die Gemeinschaft, um die Mission des Krankenhauses zu unterstützen", erklärte das CHLA in einem Statement. Ziel sei es, sicherzustellen, dass kranken und schwer verletzten Kindern auch weiterhin die bestmögliche medizinische Versorgung, Forschung und Innovation zuteilwerde - "so wie es das CHLA seit 125 Jahren tut".

Australien-Reise und "Girl's Weekend"

Meghans Besuch in Los Angeles fällt in eine Zeit, die für sie und Prinz Harry von zahlreichen Aktivitäten geprägt ist. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Paar im April nach Australien reisen wird - ihre erste gemeinsame Tour in das Land seit über sieben Jahren. Geplant sind laut einem Sprecher "private, geschäftliche und philanthropische Termine". Ihre Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), werden das Paar nicht begleiten.

Während des Australien-Aufenthalts will Meghan außerdem am "Girl's Weekend" des Podcasts "Her Best Life" teilnehmen. Das Event findet vom 17. bis 19. April im InterContinental Sydney Coogee Beach statt und umfasst laut Veranstalter unter anderem "bedeutsame Redner" sowie ein Gala-Dinner mit Meghan als Stargast - beschrieben als "ein intimes Gala-Erlebnis wie kein anderes".