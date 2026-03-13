Unterstützung für Spendenkampagne: Herzogin Meghan mit Überraschungsbesuch in Kinderkrankenhaus

Herzogin Meghan hat das Children's Hospital Los Angeles überraschend besucht. Die Duchess of Sussex malte Aquarelle mit kleinen Patienten - und ging auch zu jenen, die ihr Zimmer nicht verlassen konnten. Damit unterstützt sie eine Spendenkampagne.
Herzogin Meghan (44) hat am Donnerstag das Children's Hospital Los Angeles (CHLA) überraschend besucht. Die Duchess of Sussex kam, um die jungen Patienten im Rahmen der diesjährigen Spendenkampagne "Make March Matter" zu unterstützen - und ließ sich dabei ganz auf die Welt der Kinder ein. Das Krankenhaus teilte Aufnahmen davon auf Instagram.