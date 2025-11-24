Unterstützung für Kommunen: Über 400 Millionen aus Bundes-Sondervermögen fließen in den Kreis Ludwigsburg

Immer wieder mahnten Bürgermeister, dass den Kommunen das Wasser bis zum Hals steht. Nun ist klar, wie viel die Städte und Gemeinden sowie der Kreis zusätzlich bekommen.
In einer Zeit, in der nahezu jede Kommune und jeder Landkreis händeringend nach Einsparpotenzial sucht, galt das Sondervermögen des Bundes als kleiner Hoffnungsschimmer. Nun steht fest, wie viel davon in den Landkreis Ludwigsburg fließt: 111 Millionen Euro. Zusätzlich erhalten die dortigen Kommunen insgesamt 322 Millionen Euro. „Das ist Rückenwind für Sanierungen, Schulen, Kitas, Feuerwehrhäuser und die soziale Infrastruktur“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Vogt. „Wir helfen den Kommunen durch die Haushaltskrise – schnell, einfach und unbürokratisch.“