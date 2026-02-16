Erst reiste Fürst Albert II. allein zu den Olympischen Winterspielen nach Norditalien - jetzt hat er seine Familie nachgeholt. Am Wochenende zeigten sich Fürstin Charlène und die Zwillinge Jacques und Gabriella beim Curling und Skeleton in Cortina d'Ampezzo.
Fürst Albert II. von Monaco (67) gehört bei den Olympischen Spielen seit Jahrzehnten zum Stammpublikum - der Monarch ist schließlich selbst fünffacher Olympia-Teilnehmer im Bobsport. Bei den Winterspielen in Norditalien 2026 durfte er sich nun über ganz besondere Gesellschaft freuen: Am Valentinstag, dem 14. Februar, reisten Fürstin Charlène (48) und die gemeinsamen Zwillinge Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 11) nach Cortina d'Ampezzo, wie der Palast auf Instagram bekanntgab.