Erst reiste Fürst Albert II. allein zu den Olympischen Winterspielen nach Norditalien - jetzt hat er seine Familie nachgeholt. Am Wochenende zeigten sich Fürstin Charlène und die Zwillinge Jacques und Gabriella beim Curling und Skeleton in Cortina d'Ampezzo.

Fürst Albert II. von Monaco (67) gehört bei den Olympischen Spielen seit Jahrzehnten zum Stammpublikum - der Monarch ist schließlich selbst fünffacher Olympia-Teilnehmer im Bobsport. Bei den Winterspielen in Norditalien 2026 durfte er sich nun über ganz besondere Gesellschaft freuen: Am Valentinstag, dem 14. Februar, reisten Fürstin Charlène (48) und die gemeinsamen Zwillinge Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 11) nach Cortina d'Ampezzo, wie der Palast auf Instagram bekanntgab.

Auf dem Programm der fürstlichen Familie stand zunächst das Frauen-Curling-Turnier im Stadio Olimpico del Ghiaccio. Jacques und Gabriella verfolgten dort gleich mehrere Partien - unter anderem die Begegnungen Italien gegen China, Großbritannien gegen Kanada sowie Schweiz gegen Japan. Im Anschluss an die Wettbewerbe besichtigte die Fürstenfamilie die Einrichtungen am Rande der Eisbahn, begleitet von Beau Welling, dem Präsidenten des Curling-Weltverbands World Curling. Der Besuch fand im Rahmen der IOC-Kommission für Vermächtnis und Nachhaltigkeit statt, deren Vorsitz Fürst Albert innehat.

Außerdem waren Charlène und die Kinder dabei, als Fürst Albert bei der Siegerehrung im Skeleton-Mixed-Team die Medaillen übergab.

Fürst Albert kam zunächst ohne Charlène

Dass die gesamte Familie nun in Cortina vereint ist, war keineswegs von Anfang an absehbar. Noch am 10. Februar hatte Fürst Albert die Wettkämpfe ohne seine Ehefrau besucht. Beim Eisschnelllauf-Shorttrack in Mailand setzte er stattdessen auf familiäre Unterstützung anderer Art: Seine Nichte Alexandra von Hannover (26) und deren Freund Ben-Sylvester Strautmann (27) begleiteten den Monarchen ins Stadion.

Auf der Tribüne traf Albert zudem auf prominente royale Nachbarn - König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima der Niederlande (54) hatten ihre Plätze direkt hinter dem Fürsten eingenommen.

Olympia hat in dieser Familie Tradition

Dass Charlène wenige Tage später mit den Kindern nachreiste, dürfte nicht nur Albert gefreut haben. Für Jacques und Gabriella ist der Besuch bei den Olympischen Winterspielen ein besonderes Erlebnis - und eine frühe Lektion, welche Rolle der Sport für das Fürstenhaus von Monaco seit Generationen spielt.

Fürst Albert engagiert sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Funktionär für die olympische Bewegung. Seine Arbeit als Vorsitzender der IOC-Kommission für Vermächtnis und Nachhaltigkeit brachte ihn in Cortina mit Vertretern der internationalen Sportverbände zusammen. Und Charlene Wittstock, wie die Südafrikanerin vor ihrer Hochzeit mit dem Fürsten hieß, nahm als Schwimmerin bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney 2000 teil. Ihre aktive Schwimmkarriere beendete sie 2007.