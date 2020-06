1 In den städtischen Parkhäusern gelten bis auf weiteres unveränderte Tarife. Foto: factum/Archiv

Die Gebühren in den städtischen Parkhäusern werden vorerst nicht erhöht. Ludwigsburg will damit den Einzelhandel unterstützen. Der neue Termin für die Preiserhöhung steht aber schon fest.

Ludwigsburg - Das Parken in den Parkhäusern der Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim (SWLB) in der Ludwigsburger Innenstadt wird nicht teurer – vorerst. Das Unternehmen verschiebt die „Anpassung“ um zwei Monate nach hinten. „Wir möchten den Einzelhandel in der Innenstadt unterstützen, der sich gerade von den Nachwirkungen des Lockdowns erholt“, sagt der OB Matthias Knecht, der zugleich dem Aufsichtsrat der SWLB vorsitzt.

Die Tarifanpassung in den acht Ludwigsburger Parkhäusern erfolgt dann zum 1. September. Der Tagtarif für die erste Stunde steigt dann von 1,50 Euro auf zwei Euro. Ab der zweiten Stunde bleibt der Tarif unverändert bei einem Euro. Im Nachttarif kostet die erste Stunde ab Herbst 1,50 Euro, statt wie bisher einen Euro.