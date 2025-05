Unterstützung für Ehemann?: Nach Prinz Harrys Schock-Interview: Meghan postet Familienbild

Herzogin Meghan (43) hat einen Schnappschuss ihrer Liebsten gepostet. Auf Instagram teilte die 43-Jährige eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ihren Ehemann Prinz Harry (40) und die beiden gemeinsamen Kinder im Garten zeigt. Die drei sind auf dem Bild von hinten zu sehen. Harry, der barfuß läuft, hält Archies (5) Hand, Lilibet (3) sitzt auf den Schultern ihres Vaters. Einen Text gibt es nicht zu dem Foto. Aber Meghan könnte damit Unterstützung für ihren Ehemann signalisieren. Denn um Prinz Harry gibt es erneut eine Menge Wirbel.

Das Foto der Herzogin von Sussex wurde nur wenige Stunden nach Harrys neuem BBC-Interview veröffentlicht. Darin offenbarte der Sohn von König Charles III. (76) Details über sein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater. Harry sagte, der Monarch spreche nicht mit ihm "wegen dieser Sicherheitsgeschichte". Zudem erklärte er unter anderem zu einer möglichen Aussöhnung: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt."

Harrys Interview vorausgegangen war seine abgeschmetterte Klage gegen die Herabstufung seiner Sicherheitsmaßnahmen nach seinem Ausscheiden als aktives Mitglied der königlichen Familie. In dem Interview mit der BBC schien er das Königshaus zu beschuldigen, den Beschluss, seine Sicherheit zu reduzieren, beeinflusst zu haben. Eine Anschuldigung, die sowohl von der britischen Regierung als auch vom Buckingham-Palast zurückgewiesen wurde.

Briten stehen auf der Seite von König Charles

Obwohl Prinz Harry auch sagt, dass er sich eine Versöhnung wünsche, hat er den Familienfrieden Royal-Experten zufolge mit dem Interview unwahrscheinlicher gemacht. Ein Royal-Insider sagte laut "The Sun", dass Harry zwar die Beziehung zu seiner Familie wiederherstellen wolle, Charles aber "frustriert" und "verärgert" über seinen Sohn sei.

Offenbar können das viele Menschen nachvollziehen. Eine Umfrage der "Mail on Sunday" ergab der Zeitung zufolge, dass der König eine überwältigende Unterstützung erfährt. Laut der von "Find Out Now" durchgeführten Erhebung stehen 64 Prozent der Befragten hinter Charles, während nur 36 Prozent seinen Sohn unterstützen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind 2020 als arbeitende Mitglieder des Königshauses zurückgetreten und in die USA gezogen. Das Paar lebt mit den beiden gemeinsamen Kindern in Montecito, Kalifornien. Der Sohn von König Charles hatte nach seinem Umzug erfolglos versucht, eine Entscheidung anzufechten, die sein Sicherheitsniveau in seiner Heimat reduzierte. Die Sicherheitsmaßnahmen für ihn werden aufgrund seiner seltenen Besuche in Großbritannien von Fall zu Fall bewertet.