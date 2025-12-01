Unterstützende Worte: Florian Silbereisen wünscht Thomas Gottschalk ganz viel Kraft

Thomas Gottschalk hat bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Moderator Florian Silbereisen lobt ihn für seine Offenheit und wünscht der Showlegende und "deiner wunderbaren Frau Karina ganz viel Kraft".
Am Sonntag haben Thomas Gottschalk (75) und seine Ehefrau Karina (63) überraschend öffentlich gemacht, dass der langjährige Moderator an Krebs erkrankt ist, nachdem es zuvor Kritik und Spott für jüngste Auftritte Gottschalks gegeben hatte. Von den Promis erhält die Entertainment-Ikone viel Zuspruch. Unter anderem hat sich Moderationskollege Florian Silbereisen (44) zu Wort gemeldet.