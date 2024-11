Unterschiedliche Enden von Hofwochen: Schreck bei Bauer sucht Frau: Kandidatin muss Hofwoche abbrechen

(smi/spot) 26.11.2024 - 06:30 Uhr , aktualisiert am 26.11.2024 - 06:30 Uhr

1 Paul muss Sarah verabschieden. Foto: RTL

Paul lernt die Mutter seiner Hofdame kennen - aber früher, als er es sich erhofft hat. Ansonsten starten bei "Bauer sucht Frau" zwei Hofwochen und zwei gehen zu Ende - mit unterschiedlichem Ergebnis.











So hatte sich das Paul (22) nicht vorgestellt. Schon früh in der Hofwoche lernt er die Mutter seiner Auserwählten Sarah (20) kennen. Aber nur, weil die ihre kranke Tochter mit dem Auto abholt. Doch keine Sorge, die Hofwoche ist nur unter- und nicht abgebrochen. Schon bald wird Sarah zurückkehren, das verrät der Ausblick auf die nächste Folge von "Bauer sucht Frau" (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+).