All inclusive und All inclusive Plus – Das ist der Unterschied

Wenn man sich für einen All inclusive Urlaub entscheidet, dann hat das meistens den Grund, dass die Kosten besser kontrolliert werden können. So bezahlt man alles schon im Voraus und weiß, wie viel der Urlaub ungefähr kosten wird und es kommen weniger extra Ausgaben im Urlaub auf einen zu.

Was ist All inclusive?

All inclusive (AI) ist eine Pauschalreise und beinhaltet den Flug, die Unterkunft sowie die Verpflegung. Zusätzlich gibt es auch weitere Aktionen, die für andere Urlauber kostenpflichtig sind, welche im Paket mitinbegriffen sind. In vielen Fällen ist auch ein Transfer von Flughafen zum Hotel und wieder zurück enthalten. Diese unterscheiden sich je nach Reiseanbieter und Hotel. Wenn Sie einen All inclusive Urlaub gebucht haben, bekommen Sie an der Rezeption beim Check-in ein Erkennungsmerkmal, meist ein Armband, das Sie an der Bar und am Buffet vorzeigen müssen.

Was ist in All inclusive enthalten?

In den meisten Fällen bekommen Sie drei Mahlzeiten pro Tag, ausgewählte Snacks sowie Softdrinks, Kaffee, Tee und ausgewählte alkoholische Getränke – oft werden beispielsweise Cocktails oder auch Longdrinks extra berechnet. Zusätzlich gibt es meistens einen Zeitraum (beispielsweise von 09:00 Uhr bis 23:00 Uhr), in dem die Angebote enthalten sind. Außerhalb des Zeitfensters müssen Sie dann Ihre Getränke extra bezahlen.

Weitere Leistungen können die kostenfreie Nutzung des Wellness- und Spa-Bereichs und / oder des Sportbereichs sein oder auch die Teilnahme für die Kinder an einem Kidsclub, auch bekannt als Miniclub. Dort gibt es viele spielerische Attraktionen, welche die Kinder gemeinsam machen können. Checken Sie vor der Buchung, welche Leistungen im All inclusive Paket des gewünschten Hotels enthalten sind.

Ist bei All inclusive die Minibar kostenlos?

Pauschal kann man nicht beantworten, ob die Minibar im All inclusive Paket mit inkludiert ist. Informieren Sie sich vorab beim Hotel. Oftmals müssen Sie allerdings trotz All inclusive den Inhalt im Kühlschrank bezahlen.

Was ist All inclusive Plus?

Bei einem AIl inclusive Plus Paket gibt es zusätzlich zu den AI-Leistungen noch weitere. Diese sind auch hier von Hotel zu Hotel unterschiedlich. Beispielsweise können das kostenfreie Massagen im Wellnessbereich sein, keine Zeitbeschränkung für das All inclusive Programm oder auch, dass die Minibar im Hotel kostenfrei wieder aufgefüllt wird. Meistens können Sie auch hochwertige Drinks genießen. Auch hier gilt: Informieren Sie sich im Voraus beim Hotel.

Was unterscheidet All inclusive Plus von All inclusive Ultra?

Meist werden die Begriffe synonym verwendet. Das heißt, dass das eine Hotel die Zusatzleistungen mit All inclusive Plus und das andere dieselben mit All inclusive Ultra kennzeichnet. Sollte ein Hotel dennoch beide Varianten anbieten, so informieren Sie sich direkt beim Hotel über die Unterschiede.

Im Vergleich: All inclusive, Halb- und Vollpension

Im Vergleich zum All inclusive Paket sind bei der Halb- und Vollpension keine Getränke und Snacks inbegriffen, sondern lediglich die Mahlzeiten. Buchen Sie Vollpension, so bekommen Sie Frühstück, Mittag- und Abendessen. Im Preis mitinbegriffen bei einer Halbpension-Buchung sind meistens zwei Mahlzeiten: Frühstück und Mittag- oder Abendessen. Beim Frühstück sind Getränke wie Säfte, Kaffee oder Tee je nach Hotel oft inklusiv, alles Weitere müssen Sie extra zahlen.

Vollpension-Plus

Eine weitere, aber eher ungewöhnliche Variante ist das Vollpension Plus Paket. Hierbei können Sie zu den Mahlzeiten noch Getränke genießen, ohne dafür extra zu bezahlen.

Welche Vorteile bietet All inclusive?

Wenn Sie einen All inclusive Urlaub planen, haben Sie den Vorteil, dass Sie sich über weitere Ausgaben vor Ort keine Sorgen machen müssen, da diese in der Regel sehr gering ausfallen. Für Urlauber kommen oftmals nur noch Kosten für eventuelle Ausflüge oder beispielsweise Shopping hinzu. Außerdem müssen Sie nicht darauf achten, wie viel Sie im Hotel essen und trinken, da der Pauschalpreis gleichbleibt.

Für wen lohnt sich ein All inclusive Urlaub?

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen, bevor Sie sich für oder gegen einen All inclusive Urlaub entscheiden:

Möchten Sie den Tag im Hotel am Pool verbringen oder lieber Ausflüge unternehmen? Wenn Sie lieber im Hotel sind, kann sich das All inclusive Angebot durchaus lohnen, da Sie Mittagessen, Snacks und viele Getränke plus Programm den Tag über ohne extra Kosten bekommen können. Wenn Sie lieber Ausflüge machen, können Sie die Leistungen tagsüber nicht in Anspruch nehmen, weswegen Ihnen das Angebot Halbpension eventuell eher zusagen würde.

Wenn Sie lieber im Hotel sind, kann sich das All inclusive Angebot durchaus lohnen, da Sie Mittagessen, Snacks und viele Getränke plus Programm den Tag über ohne extra Kosten bekommen können. Wenn Sie lieber Ausflüge machen, können Sie die Leistungen tagsüber nicht in Anspruch nehmen, weswegen Ihnen das Angebot Halbpension eventuell eher zusagen würde. Ist das AI Angebot für Sie günstiger als Halb- oder Vollpension? Rechnen Sie im Voraus Ihren Konsum und Ihre Ausgaben durch.

Rechnen Sie im Voraus Ihren Konsum und Ihre Ausgaben durch. Möchten Sie Ihre Kinder im Urlaub unter Aufsicht beschäftigen? Für Kinder ist das Animationsprogramm, bei dem Sie auf andere Kinder treffen und sich austoben können, meist ein echtes Highlight.

Für Kinder ist das Animationsprogramm, bei dem Sie auf andere Kinder treffen und sich austoben können, meist ein echtes Highlight. Möchten Sie sich richtig entspannen und genießen? Wenn Sie dem Alltagsstress entkommen möchten, ist ein All inclusive Urlaub perfekt. Hier müssen Sie weder Entscheidungen treffen noch sich um etwas kümmern.

Wenn Sie dem Alltagsstress entkommen möchten, ist ein All inclusive Urlaub perfekt. Hier müssen Sie weder Entscheidungen treffen noch sich um etwas kümmern. Einfach nur den Strand genießen? Wenn Sie nur wenige oder gar keine Ausflüge machen und sich einfach nur am Strand oder Pool erholen wollen, ist ein AIUrlaub genau das Richtige für Sie.

Wenn Sie nur wenige oder gar keine Ausflüge machen und sich einfach nur am Strand oder Pool erholen wollen, ist ein AIUrlaub genau das Richtige für Sie. Hat das Land wenig Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu bieten? Dann hält Sie auch hier nichts davon ab, im Hotel zu entspannen, ohne etwas zu verpassen.

Was muss bei einem All inclusive Urlaub noch beachtet werden?

Auch wenn Sie vorab schon das komplette Paket gebucht und bezahlt haben, sollten Sie einige Dinge vor Ort trotzdem noch belohnen bzw. beachten. Dazu gehört beispielsweise das Trinkgeld für das Hotelpersonal (Barkeeper, Reinigungskraft, etc.). Mehr zum Thema finden sie hier: So viel Trinkgeld gibt man im Hotel. Was sonst noch wichtig ist:

Diät oder Fastentage haben hier keinen Platz: Am Buffet sowie an der Bar erwarten Sie viele Leckereien, denen man wahrscheinlich nicht widerstehen kann. Sollten Sie also gerade Ihre Ernährung umstellen, fasten, auf Diät sein oder Ähnliches, ist ein All inclusive Urlaub eher kontraproduktiv.

Nehmen Sie vom Buffet nur so viel, wie Sie auch aufessen und laufen Sie lieber mehrfach, bevor Essen liegen bleibt.

Gerade in der prallen Hitze kann der Konsum von Alkohol Kreislaufprobleme hervorrufen. Achten Sie darauf, den Tag über viel Wasser zu trinken.

Das Reservieren von Liegen durch Handtücher wird nicht gerne gesehen.

Das Betreten des Restaurants wird in Badekleidung nicht gerne gesehen. Sollten Sie also beispielsweise zum Mittagessen gehen, werfen Sie sich Klamotten über.

Welche Urlaubsziele eignen sich für All inclusive Urlaub?

Ein All inclusive Hotel in der Türkei. Quelle: Boris Stroujko / shutterstock.com

Beliebte Reiseziele sind unter anderem die Türkei, Griechenland, Tunesien, Ägypten, Bulgarien und Mallorca. Allerdings gibt es inzwischen auch in Ländern, in denen viel Tourismus herrscht, fast immer die All inclusive Möglichkeiten. Gibt es allerdings viel zu entdecken und viele Aktivitäten, sollten Sie sich überlegen, ob ein AI-Urlaub lohnenswert ist.