Unternehmerin aus Albstadt redet Tacheles: „Wir verwalten uns zu Tode“

1 Martina Bandte ist mit Herzblut Unternehmerin und engagiert sich im Branchenverband. Foto: Imelda Flaig

Martina Bandte, Präsidentin des Branchenverbands Gesamtmasche und Geschäftsführerin des Unterwäschelabels Nina von C sieht die Branche vor einer Weggabelung – nicht nur weil Online-Plattformen aus Fernost den Markt mit Billigmode überschwemmen.











Link kopiert



Für Martina Bandte ist das Glas halb voll und nicht halb leer, denn jammern ist ihre Sache nicht. „Ich bin ein positiver Mensch, sonst könnte ich nicht Unternehmerin sein“, sagt Bandte. Doch manchmal muss sie sich richtig ärgern und redet Tacheles. „Es gibt so was wie einen unternehmerischen Burnout“, sagt sie, denn viele kleine und mittelständische Unternehmen fühlten sich überfordert angesichts der zahlreichen Verordnungen und Gesetze, die mit schneller Nadel gestrickt seien. Das sorge für Frust und raube Energie. Die Politik sollte ihrer Ansicht nach mehr Vertrauen in die Unternehmen haben. Den größten Hemmschuh sieht sie in der Regulierung. Der Mittelstand brauche mehr Luft zum atmen. „Wir verwalten uns zu Tode“, sagt sie.