Unternehmer und Tiktoker: Einbruch bei „King Thomas“: Gold und Bargeld gestohlen

Bei einem Einbruch in das „Lichtkristallzentrum“ des Plüderhäusers Thomas Hornauer wurde Bargeld und Gold in sechsstelligem Wert gestohlen.
Allein die Diebesbeute macht die Meldung spektakulär: In der Nacht auf den 24. September erbeuteten Unbekannte beim Einbruch in eine Firma in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) Bargeld und Gold in einem sechsstelligen Bereich. Noch interessanter ist aber ein weiteres Detail: Beim Ziel der Täter handelte es sich nicht um ein normales Unternehmen, sondern um das „Lichtkristallzentrum“ des Unternehmers Thomas Hornauer.