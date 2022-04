1 Thomas Wiesbauer, hier 2021 in seinem Kran-Unternehmen, ist tot. Foto: factum/Jürgen Bach

Thomas Wiesbauer, der Geschäftsführer eines Bietigheim-Bissinger Kran-Unternehmens, IHK-Bezirkskammer-Präsident und langjährige Kommunalpolitiker ist am Donnerstag an seinem Urlaubsort gestorben.















Link kopiert

Große Bestürzung in Bietigheim-Bissingen und im Landkreis Ludwigsburg: Thomas Wiesbauer ist im Alter von 53 Jahren am Donnerstag im Urlaub verstorben. Das teilt die Stadt Bietigheim-Bissingen mit. Der Geschäftsführer der Firma Wiesbauer Krane leitete das Unternehmen in der dritten Generation zusammen mit seiner Frau Sabine und seinem Bruder Jochen seit 1990. Er hatte in jüngster Zeit mehr und mehr Verantwortung an seine Kinder abgegeben.

In Bietigheim-Bissingen war der Unternehmer auch als kerniger, wortgewandter, aber auch humorvoller Chef der CDU-Fraktion eine Hausnummer: Seit 2004 Mitglied des Gemeinderats, leitete er die Fraktion seit 2014. Neue Weihen hatte er überdies erst vor einem Jahr im Landkreis Ludwigsburg erhalten, als er als Nachfolger von Albrecht Kruse zum Präsidenten der Bezirkskammer Ludwigsburg der IHK Region Stuttgart gewählt wurde.

„Sein Verlust ist ein tiefer Einschnitt in seiner Familie, seinem Unternehmen wie auch in seiner ehrenamtlichen Arbeit“, erklärte die Stadt Stadt Bietigheim-Bissingen am Freitag. Man werde ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren, versicherten ein schockierter Oberbürgermeister Jürgen Kessing und Wiesbauers Gemeinderatskolleginnen und -kollegen.