Unternehmer nach der US-Wahl: Trump-Profiteure feiern mit ihm Party

Die Wette auf Donald Trump hat sich vor allem für einige prominente Figuren der amerikanischen Wirtschaft ausgezahlt. Und da Trump bei erwiesener persönlicher Loyalität sich in der Vergangenheit für Einflussnahme bis hin zur Korruption offen gezeigt hat, dürfte das durchaus auch ganz konkret in Dollars zu messen sein. Dass Wirtschaftsvertreter in einer Trump-Regierung ihren Platz fanden, gab es schon in der ersten Amtszeit des Republikaners: So war Trumps erster Außenminister der Ölmanager Rex Tillerson von Exxon. Er fiel allerdings rasch in Ungnade.