Rositta Beck mit einer Sanduhr. Auch im Homeoffice kann so etwas nützlich sein, sagt die Unternehmensberaterin.

Firmen schicken reihenweise Mitarbeiter ins Homeoffice, um der Verbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten. Für viele ist das aber Neuland. Rositta Beck ist Wirtschaftsinformatikerin und Expertin für Büro-Kommunikation und erklärt, was arbeiten zuhause und Weihnachten gemeinsam haben.









Stuttgart - Rositta Beck berät Firmen, Selbstständige und Freiberufler mit ihrer Firma Denkvorgang in Organisations- und Kommunikationsfragen. Die 54-Jährige lebt in Remseck und ist mit ihrem Beratungs- und Weiterbildungsunternehmen auf Effizienz in der Büro- und Arbeitsorganisation bis hin zum mobilen Arbeiten spezialisiert. Sie ist Autorin mehrerer Fachbücher, unter anderem auch für Homeoffice. Im Interview spricht sie über letzteres, welche Gefahren Arbeit in der eigenen Komfortzone mit sich bringt und wie man sich dagegen wappnen kann.