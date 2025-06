Unternehmen: Zollstreit und Wirtschaftskrise: Mehr Insolvenzen erwartet

1 Der Kreditversicherer Allianz Trade erwartet mehr Firmeninsolvenzen in Deutschland. (Symbolbild) Foto: Martin Gerten/dpa

Die dauerhaft schwierige Wirtschaftslage zwingt reihenweise Firmen in die Pleite. Dazu kommen neue Risiken wegen des Zollstreits mit den USA. Besonders Großinsolvenzen machen Sorgen.











Hamburg - Angesichts von Wirtschaftskrise und Zollstreit erwartet der Kreditversicherer Allianz Trade mehr Firmeninsolvenzen in Deutschland - darunter viele Großinsolvenzen mit hohen Schäden. "Durch die Zollspirale steigen die Insolvenzen 2025 in der Bundesrepublik um voraussichtlich 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an auf rund 24.400 Fälle", heißt es in einer aktuellen Studie.