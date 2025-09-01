Wechselbad der Gefühle: Die Löwen zeigen sich begeistert angesichts revolutionärer Gründer-Idee. Natriumarmes Salz oder vegane Antikörpertests könnten weltweite Markt-Erfolge feiern. Rekordverdächtige Firmenbewertungen rufen jedoch Gereiztheit und Empörung hervor. Kommt es dennoch zum Deal?
Das ist absoluter Rekord: Ein Start-up bietet den Investoren in der "Höhle der Löwen" (montags, 20:15 Uhr, Vox oder bei RTL+) ganze zwei Prozent Unternehmensanteile für stolze 200.000 Euro an. Macht einen satten Unternehmenswert von zehn Millionen. Ob sich ein Löwe auf diesen Deal einlässt? Die Gründer tischen den Löwen dieses Mal kulinarische Neuinterpretationen und revolutionäre High-Tech-Ideen auf. Drei Erfinder schocken die Löwen regelrecht mit Erkenntnissen über gängige Antikörpertests und deren Gewinnung.