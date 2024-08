Unternehmen in Ottmarsheim: Nachfolger gesucht: „Ich bin es der nächsten Generation schuldig“

1 Frank Nägele entwickelt seit knapp 30 Jahren digitale Schilder. Foto: Simon Granville

Frank Nägele sucht eine Nachfolge für sein Unternehmen. Nicht heute, nicht morgen. Stattdessen will er sich schleichend verabschieden. Ein Gespräch über die Frage, warum er es der jungen Generation schuldig ist, nicht direkt in Rente zu gehen.











Frank Nägele duzt jeden. Von Anfang an. Den Chefeinkäufer von Airbus, den Postboten, die Frau von der Presse. Wer das nicht wolle, solle auflegen oder gehen, sagt er. Mit den Konsequenzen kann er leben. Der 59-Jährige ist geradeheraus und direkt – und so geht er auch die Frage nach der Nachfolge in seinem Unternehmen an. Er denkt zwar noch lange nicht an die Rente – aber an einen fließenden Übergang für seine Werkstation in Ottmarsheim.