Unternehmen in Fellbach: Beim Hörgeräte-Hersteller Sonova gibt jetzt eine Frau den Ton an

Die Spanierin Cristina Cantarell hat eine Männerdomäne erobert – und vor gut einem Jahr den Chefsessel beim Hörgeräte-Spezialisten Sonova Deutschland in Fellbach übernommen.
Dass bei der Deutschland-Tochter des Hörgeräte-Herstellers Sonova mit Sitz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) neuerdings eine Frau den Ton angibt, hat in der Branche für ein gewisses Stirnrunzeln gesorgt. Noch immer gilt die technikorientierte Welt der akustischen Hilfsmittel als Männer-Domäne – der Gedanke an eine Chefin mag da durchaus mit Störgeräuschen verbunden sein.