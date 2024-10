Unternehmen in Baden-Württemberg: Mehr Geld für Mitarbeiter der Süßwarenindustrie

1 Auch Beschäftige bei Ritter Sport sind betroffen. Foto: imago images/CHROMORANGE/Markus Mainka via www.imago-images.de

Die Beschäftigten in der Süßwarenindustrie erhalten eine Tariferhöhung. Im Südwesten gibt es bekannte Unternehmen der Branche.











Link kopiert



Die 3.500 Beschäftigten in der baden-württembergischen Süßwarenindustrie bekommen mehr Geld. Insgesamt kommt es zu einer Tariferhöhung von 7,5 Prozent in zwei Schritten und zusätzlich wird eine Inflationsausgleichsprämie von 500 Euro gezahlt, wie die Gewerkschaft NGG in Stuttgart mitteilte. Unter das Tarifgebiet fallen unter anderem Unternehmen wie Ritter Sport in Waldenbuch, Mondelez in Lörrach, Rübezahl in Dettingen Teck oder auch Vivil in Offenburg.