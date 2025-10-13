Unternehmen Heid in Fellbach: Hochbauspezialist in vierter Generation

Das Sportzentrum Loop, das Jugendhaus oder das Schiller-Gymnasium: Die Firmengruppe Heid hat beim Bau etlicher Projekte in Fellbach mitgewirkt. Sie feiert nun das 100-jährige Bestehen.
Es dürfte wohl kaum einen Fellbacher geben, der nicht eines der von der Firmengruppe Heid errichteten Gebäude betreten hat oder gar darin wohnt. Das Sportzentrum Loop des SV Fellbach, das Jugendhaus sowie das Familienzentrum bei der ebenfalls von Heid mit errichteten Pauluskirche sind Beispiele aus der neueren Stadtgeschichte. Länger zurück liegt der Bau der Neuen Kelter, der Maicklerschule und des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. In Schmiden sanierte das Unternehmen den historischen Härdtleshof, mit dem Waiblinger Bürgerzentrum und der Waldorfschule auf dem Engelberg entstanden auch jenseits der Stadtgrenze bekannte Gebäude – ebenso wie in der gesamten Region Kirchen, Schulen und Wohnungen.