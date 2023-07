1 Julian Reitze (links) und Stefan Zender machen Kaffeekapseln aus Holz. Foto: Gottfried Stoppel

Mit der Entwicklung von Holzkaffeekapseln haben Julian Reitze und Stefan Zender angefangen. Nun sind die beiden Jungunternehmer aus Waiblingen dabei, mit ihrer Verpackungstechnologie weitere Branchen zu revolutionieren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit einer Kaffeemaschine in einer Studenten-WG hat alles angefangen. Daraus geworden ist ein europaweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Waiblingen, das mit seinen innovativen, nachhaltigen Verpackungslösungen nach dem Kaffeemarkt jetzt noch weitere Branchen für sich erobert. Der Funke für die zündende Geschäftsidee der späteren Firmengründer Julian Reitze und Stefan Zender waren die Kaffeekapseln des Gemeinschaftsgeräts. Als bequeme Art des Kaffeekochens hatten sie die Maschine angeschafft, berichtet Reitze: „Aber wir haben uns dann ziemlich daran gestört, dass die Kapseln aus Aluminium und Kunststoff nicht recyclingfähig waren.“ So hätten sie sich darangemacht, eine Lösung zu suchen.