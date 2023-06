1 Die Corona Hilfegruppe Ludwigsburg will mit eigenen Masken auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Verkauft werden sie an einem Drive-in-Schalter in der Teinacher Straße. Foto: PhotoFabrics/Peter Sapper

Eine Firma, die auf Textildruck spezialisiert ist, verkauft am Drive-in-Schalter die Schutzausrüstung – dabei war der Chef erst dagegen, Masken zu nähen. Die Firma wirbt mit der Aktion auch für ehrenamtliche Arbeit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Brötchen kann man mancherorts am Drive-in-Schalter kaufen, bei einigen Läden auch bequem vom Autofenster aus Blumen ordern – und in Ludwigsburg von diesem Mittwoch an auch Gesichtsmasken. Der Schalter steht auf dem Gelände der Firma Photo Fabrics in der Teinacher Straße. In den kommenden acht Tagen werden dort täglich von 12 bis 16 Uhr Masken verkauft. „Erst einmal“, sagt die Mitarbeiterin Katrin Müller. Wenn die Nachfrage da sei, gegebenenfalls auch länger. Und davon ist auszugehen. Denn von der kommenden Woche an ist der Gesichtsschutz beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen auch in Baden-Württemberg Pflicht.