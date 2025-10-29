Unterkunft an der Inselstraße: Bis zu 138 Geflüchtete ziehen in Gebäude in Stuttgart-Wangen ein

In Stuttgart-Wangen ist eine Gemeinschaftsunterkunft für 138 geflüchtete Menschen bezugsfertig. Bislang stand der Stadtbezirk bei der Unterbringung mit nur 16 Plätzen ganz am Ende.
Zwei Stockbetten für vier Menschen, vier abschließbare Spinde, ein Tisch, vier Stühle, ein Kühlschrank, Fenster. So sieht ein Zimmer in der neuen Gemeinschaftsunterkunft an der Inselstraße in Stuttgart-Wangen aus. Das ehemalige Bürogebäude hat sechs Etagen, auf die 36 Zimmer verteilt sind. Bis zu 138 Menschen können dort eine Bleibe auf Zeit finden. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wird die Unterkunft betreuen, die Schlüssel dafür sind gerade erst übergeben worden.