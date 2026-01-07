„Unterirdische Stimmung“: Was sagt die Stadt Stuttgart zu den Vorwürfen der Beschäftigten?

Nachdem drei Bedienstete der Stadt ihren Frust über die Sparzwänge mitgeteilt haben, äußert sich die OB-Sprecherin. Susanne Kaufmann betont, dass immer noch über Tarif bezahlt werde.
Die Stimmung sei „schon länger schlecht, jetzt ist sie unterirdisch“. So beschreibt ein Mitarbeiter aus dem Amt für Digitalisierung und IT seinen Arbeitgeber – die Stadt Stuttgart. Er bezieht sich dabei unter anderem auf die Sparmaßnahmen bei der Stadt; es wurde ein Einstellungsstopp verhängt, laufende Stellenausschreibungen gestoppt. Dies habe zur Folge, dass immer mehr Kollegen spontan auf andere Positionen versetzt würden, wenn dort mehr Bedarf sei.