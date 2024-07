Unterhaus-Wahl in Großbritannien: Labour-Partei erreicht absolute Mehrheit

Unterhaus-Wahl in Großbritannien

1 Keir Starmer küsst nach dem Wahlerfolg seine Frau Victoria. Foto: dpa/Kin Cheung

Die Labour-Partei hat bei der Unterhaus-Wahl in Großbritannien die absolute Mehrheit erreicht. Am Freitagmorgen lag die Partei Teilergebnissen zufolge bei mehr als 340 Sitzen - für eine absolute Mehrheit sind mindestens 326 Sitze nötig. Damit kommt es in Großbritannien zu einem Machtwechsel.