„Das Sommerhaus der Stars“ geht bald in die achte Runde. RTL verkündete kürzlich, welche Paare an der Show teilnehmen und damit ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen. Zwar winken am Ende 50.000 Euro, doch vorher müssen diverse Spiele bestritten werden, bei denen Knatsch vorprogrammiert ist. Und dann wären da auch noch die anderen Teilnehmer, mit denen die Paare auf engem Raum leben müssen. Luxus Fehlanzeige. Dass nicht alle Beziehungen dieser Bewährungsprobe standhalten, zeigt ein Blick auf vergangene Staffeln.