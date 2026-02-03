Unterhaltungsriese: Freizeitpark-Chef soll Disney in die Zukunft führen

Josh D'Amaro wird erst der neunte Chef von Disney in mehr als 100 Jahren. Der Manager leitete jahrelang den zuletzt gewinnträchtigsten Geschäftszweig.
Burbank - Micky Maus und Co haben einen neuen Boss: Der bisherige Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro übernimmt die Führung beim Unterhaltungsriesen Disney. Der 54-Jährige steht vor vielen Herausforderungen: Konkurrenz mit Netflix im Streaming, unklare Zukunft der Filmtheather, sinkende Erlöse im einst lukrativen TV-Kabelgeschäft - und über allem der Schatten von KI-Software, die Texte und Videos generieren kann.