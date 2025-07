Unterhaltung: Schwarzmarkthändler wollen mit Bots an Tickets kommen

Schwarzmarkthändler wollen mit Bots an Tickets kommen

3 Das Eventim-Logo hängt an einem Ticketschalter an der Bremer ÖVB-Arena. (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Umgangssprachlich ist von «Ticket-Scalping» die Rede. Eventim-Chef Schulenberg berichtet, Kaufversuche von Computerprogrammen gebe es bei allen Veranstaltungen.











Hamburg - Schwarzmarkthändler setzen nach Beobachtung des Ticketanbieters CTS Eventim in großer Zahl Computerprogramme ein, um an Karten zu gelangen. "Wir haben bei unseren großen Onsales Millionen von Bot-Anfragen", sagt der Eventim-Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg (74) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Eventim sei es möglich, solche Käufe zu verhindern.