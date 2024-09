Unterhaltsstreit mit seiner Ex-Frau: Tyrese Gibson meldet sich nach Verhaftung zu Wort

1 Tyrese Gibson streitet sich mit seiner Ex-Frau Samantha Lee um den Unterhalt für die gemeinsame Tochter. Foto: IMAGO/Featureflash

Tyrese Gibson wurde am 9. September vor einem Gericht kurzerhand inhaftiert, weil Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau fehlen sollen. "Verhaftet zu werden, war kein Spaß", meldete sich der "Fast & Furious"-Schauspieler am Folgetag via Instagram.











Tyrese Gibson (45) hat Stellung zu den Schlagzeilen rund um seine Inhaftierung bezogen. Der Schauspieler war am 9. September nach einer Anhörung im laufenden Unterhaltsstreit mit seiner Ex-Frau Samantha Lee noch vor Gericht vorläufig festgenommen worden. Grund dafür sollen fehlende Unterhaltszahlungen für die gemeinsame fünfjährige Tochter sein. "Verhaftet zu werden, war kein Spaß. In der Tat war es sehr traumatisch", schrieb Gibson am Folgetag in seiner Instagram-Story.