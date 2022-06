1 Das Wohnmobil ist in der Unterführung steckengeblieben. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Immer wieder bleiben in einer Weinstädter Unterführung Transporter hängen – trotz vieler Warnhinweise. Am Dienstag war es wieder soweit: Ein Sprinter kam nicht weiter, die Feuerwehr rückte an.















Einmal mehr ist ein größeres Fahrzeug in einer Unterführung in Weinstadt-Beutelsbach steckengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, hatte am Dienstagnachmittag ein 62-Jähriger, der von der Ortsmitte kommend in Richtung Cannon-Kreuzung unterwegs gewesen war, die Höhe seines Wohnmobils unterschätzt. Dieses blieb derart in der Unterführung stecken, dass die Feuerwehr zum Bergen des Campers ausrücken musste. Den Schaden am Wagen schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.

Ob die Brücke ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, die sich immer wieder als Transporter-Falle erweist, ist bislang unklar. Die Straße musste an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden.