Unterfranken: Polizei verhaftet mutmaßlichen IS-Sympathisanten

1 Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen einen 26-jährigen Syrer wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Im Landkreis Schweinfurt hat die Polizei einen Syrer festgenommen. Ihm wird unter anderem Terrorismusfinanzierung vorgeworfen. Einen ähnlichen Fall gab es jüngst in Augsburg.











Link kopiert



Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen einen 26-jährigen Syrer wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung. Außerdem wird dem Mann vorgeworfen, eine Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verbreitet zu haben, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag in Würzburg mitteilte. Nach derzeitigen Erkenntnissen handle es sich um einen Sympathisanten der Terrororganisation „Islamischer Staat“ („IS“). Der Syrer sei bereits am Sonntag im Landkreis Schweinfurt festgenommen worden und befinde sich aktuell in Untersuchungshaft.