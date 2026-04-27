Unterer Schlossgarten in Stuttgart: Vor 35-Jähriger entblößt und uriniert – Begleiter der Frau schreitet ein
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Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Ein 37-Jähriger soll sich vor einer 35 Jahre alten Frau entblößt und uriniert haben. Als der Begleiter der Frau einschreitet, kommt es zu einer Schlägerei. Was bekannt ist.

Ein 37 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag in Stuttgart vor einer 35-jährigen Frau sein Glied entblößt und uriniert haben. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen und dem 29 Jahre alten Begleiter der Frau. Dabei wurde der Begleiter leicht verletzt. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

 

Wie die Polizei berichtet, befand sich die 35-Jährige gegen 13.15 Uhr mit ihrem Begleiter bei den Wachthäusern der Anlagen im Unteren Schlossgarten. Der Verdächtige stand neben ihnen und soll seinen Penis entblößt und anschließend uriniert haben. Daraufhin stellte der 29-Jährige den Tatverdächtigen zur Rede.

Daraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den beiden. Hierbei zog sich der 29-Jährige leichte Verletzungen zu. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 37-Jährigen in der Ehmanstraße in Stuttgart-Nord an, führten die polizeilichen Maßnahmen durch und setzten ihn anschließend wieder auf freien Fuß.

 