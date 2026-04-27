Unterer Schlossgarten in Stuttgart: Vor 35-Jähriger entblößt und uriniert – Begleiter der Frau schreitet ein

1 Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Ein 37-Jähriger soll sich vor einer 35 Jahre alten Frau entblößt und uriniert haben. Als der Begleiter der Frau einschreitet, kommt es zu einer Schlägerei. Was bekannt ist.











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Ein 37 Jahre alter Mann soll am Samstagnachmittag in Stuttgart vor einer 35-jährigen Frau sein Glied entblößt und uriniert haben. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Verdächtigen und dem 29 Jahre alten Begleiter der Frau. Dabei wurde der Begleiter leicht verletzt. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen.