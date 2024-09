Untereisesheim im Kreis Heilbronn: Mann filmt schwer verletzten Lkw-Fahrer nach Unfall

1 Die Polizei kontrollierte den mutmaßlichen Gaffer. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 nahe Heilbronn wird ein Lastwagenfahrer schwer verletzt. Ein Schaulustiger soll den Mann am Unfallort gefilmt haben - das hat Konsequenzen.











Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der nach einem Unfall auf der A6 bei Untereisesheim (Landkreis Heilbronn) einen schwer verletzten Lkw-Fahrer gefilmt haben soll. Der Fahrer hatte am Dienstagnachmittag vermutlich ein Stauende übersehen und war mit seinem Fahrzeug mit dem Anhänger eines anderen Lkws kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihn befreit hatten, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt.