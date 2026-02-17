Untere Königstraße: Entree zur City – so sieht Stuttgarts schlimmste Ecke derzeit aus

Die untere Königstraße soll im Schlossgartenquartier die Visitenkarte der Stadt werden. Derzeit ist sie die Schmuddelecke der Stadt. Ein letzter Blick, bevor sie abgesperrt wird.

Der Weg vom Hauptbahnhof in die Königstraße führt direkt in die derzeit wohl unwirtlichste Ecke Stuttgarts: leere Schaufenster, vergammelte Blumeninseln und zwei schmale Durchgänge zum Schlossgarten hin, die nach Urin riechen. Eine Ecke, die man bei Dunkelheit meidet und die dennoch in ihrer Hässlichkeit sichtbar bleibt.

So sehen Pessimisten Stuttgart, wenn sie die den Niedergang der Automobilindustrie und seine Folgen für das Stadtbild prognostizieren. Stuttgart, das neue Detroit?

Blick auf den Beginn der unteren Königstraße gegenüber dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: Daniel Gräfe

Wohl kaum. Denn zum Glück ist der Zustand an der unteren Königstraße nicht von Dauer. Hier soll das neue Schlossgartenquartier entstehen, das das Tor zur Innenstadt in ein Vorzeige-Entree verwandeln soll. Hier sanieren die LBBW Immobilien die prägenden Gebäude der Königstraße 1 bis 3 von Grund auf. Den Anfang macht die Königstraße 1C.

Rund 50.000 Quadratmeter umfasst das Schlossgartenquartier: Dazu zählen die Gebäude Königstraße 1A/B, Königstraße 1C, Königstraße 3 und das Hotel am Schlossgarten an der Schillerstraße schräg gegenüber dem Hauptbahnhof. Das Schlossgartenhotel wird derzeit entkernt, die stadtbekannte Fassade bleibt erhalten. Dafür haben die LBBW Immobilien und die MHP Hotel AG einen Pachtvertrag für den Hotelbetrieb ab 2028 abgeschlossen.

So sollen einmal das neue Hotel am Schlossgarten und die Königstraße 1 A (rechts) aussehen. Foto: LBBW Immobilien

Im besten Fall sind erste Ergebnisse – wie auch in der Königstraße 1 – in zwei Jahren zu sehen. Bis dahin sollen die leeren Geschäfte und stinkenden Durchgänge aus der Sicht verschwinden. Bald versperren Bauzäune den Zugang zu den Gebäuden an der Königstraße 1 und auf der Rückseite am Schlossgarten. Die Königsstraße wird hierfür vier bis fünf Meter verschmälert. Entlang der Schillerstraße vor dem Bahnhof werden Fußgänger auf einem neuen Weg umgeleitet.

Nicht mehr lange ist Stuttgarts Schmuddelecke aus der Nähe zu sehen. Zeit, um sie noch einmal abzugehen – und einen Blick auf die künftige Architektur zu werfen.

Der Weg in unserer Bildergalerie führt von der verlassenen Tourist-Information vorbei am alten Schlossgartenhotel durch den Schlossgarten und die Theater-Passage zur Königstraße. Es ist ein Gang, der derzeit eher an ein Lost Place als das Zentrum Stuttgarts erinnert.