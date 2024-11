Unterbringungspläne in Leonberg: Wo Geflüchtete wohnen sollen – und wo nicht

1 Kommt: das Haus an der Böblinger Straße Foto: Simon Granville

Die Stadt Leonberg baut an der Böblinger Straße eine Unterkunft für Geflüchtete. Am Bahnhof ist hingegen erst einmal Stillstand angesagt, das dortige Projekt ist aus Kostengründen verschoben worden.











Link kopiert



Zum Start die Statistik: In Leonberg leben derzeit 595 Menschen in Einrichtungen der Anschlussunterbringung, Stichtag ist der 24. Oktober dieses Jahres. In einer Sitzungsvorlage des Gemeinderates heißt es dazu: „In 2024 gab es eine Aufnahmequote von circa 220 Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung, die noch nicht erfüllt werden konnte.“ Die Stadtverwaltung will nun reagieren, indem sie in der Böblinger Straße zwei Neubauten errichtet. Dort sollen rund 75 Personen wohnen. Kosten soll das Ganze knapp 7,8 Millionen Euro, die Förderbedingungen sehen eine Nutzung von mindestens zehn Jahren vor. „Wir kommen nicht drumrum“, fasste Baubürgermeister Klaus Brenner in der vergangenen Sitzung des Sozial- und Kultusausschusses zusammen.