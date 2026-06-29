Unterbringung war nie das Problem: Prinz Harry mit der Familie in England? Er prüft alle Optionen

Erneut herrscht Wirbel um die Sicherheit von Prinz Harry und seiner Familie in Großbritannien. Er könnte doch ohne die Kinder nach England kommen, soll derzeit aber alle Möglichkeiten prüfen.

Das Thema Sicherheit in Großbritannien ist für Prinz Harry (41) auch nach jahrelangem Hin und Her noch nicht geklärt. Derzeit prüft er laut einem Sprecher alle Möglichkeiten, eine Reise nach England im Juli könnte er wegen der Sicherheitsfrage allerdings nicht wie geplant mit seinen Kindern unternehmen.

Angeblich werden noch alle Optionen in Betracht gezogen Nachdem die britische Rundfunkanstalt BBC berichtet hat, dass der Prinz womöglich nicht wie zuvor angenommen mit Herzogin Meghan (44) sowie seinen beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) anreisen wird, deutet ein Sprecher des Herzogs von Sussex an, dass die finale Entscheidung noch nicht gefallen ist. Britische Medien, darunter die BBC, hatten schon vor mehreren Wochen angenommen, dass es eine Familienreise wird.

Harry lebt mit seiner Familie in den USA. König Charles III. (77) soll angeboten haben, dass sein Sohn, seine Schwiegertochter und die beiden Enkelkinder während eines Aufenthalts in England auf einem royalen Anwesen wohnen könnten. Der Sprecher Harrys habe dem US-Magazin "People" jetzt allerdings erklärt: "Prinz Harrys Programm im Vereinigten Königreich umfasst sowohl öffentliche als auch private Termine im ganzen Land. Eine sichere Unterkunft ist nur ein Element eines wirksamen Schutzplans, denn das Risiko folgt der Person, nicht dem Ort."

Die Unterbringung Harrys und seiner Familie sei demnach "nie das Problem gewesen". Vielmehr sei die Frage, ob während des gesamten Besuchs "angemessene und verhältnismäßige Schutzmaßnahmen" gewährleistet werden können. "Der Herzog prüft weiterhin alle verfügbaren Optionen, um einen sicher verlaufenden Besuch zu ermöglichen und seinen Kindern die Gelegenheit zu geben, Großbritannien zu genießen."

Es wäre der erste Besuch dieser Form seit etwa vier Jahren

Es wird erwartet, dass Charles' jüngerer Sohn nach England reist, um unter anderem den Countdown zu den Invictus Games einzuläuten. Die von Harry ins Leben gerufene Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteraninnen und Veteranen gilt als eine Herzensangelegenheit des Prinzen. Die nächste Ausgabe findet vom 10. bis 17. Juli 2027 in Birmingham statt. Seit Wochen wird spekuliert, ob Harry nun alleine oder mit der Familie anreist. Es wäre das erste Mal seit rund vier Jahren, dass er gemeinsam mit Meghan, Archie und Lilibet britischen Boden betritt.

Laut BBC wurde Harrys Team am vergangenen Freitag darüber informiert, dass ein vom Steuerzahler finanzierter Schutz für die Familie nicht möglich sei. Verwunderlich ist dies nicht. Seit Jahren gibt es einen Streit um einen Polizeischutz Harrys und seiner Familie im Vereinigten Königreich. Vor Gericht hatte er 2025 einen Prozess um automatischen Schutz bei seinen Aufenthalten verloren.