Unterbringung im Kreis und in Kornwestheim

1 Aus der Ukraine kommen viele Menschen auch nach Kornwestheim (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Kornwestheim kann keine Geflüchteten in seine Partnerstadt Weißenfels abgeben. Dies hatte die Oberbürgermeisterin vorgeschlagen. Unterdessen fordert der Landrat einen Flüchtlingsgipfel.









Jetzt ging es doch schneller, als von vielen vermutet. Hatte Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck noch am Dienstagabend die Idee aufs Tapet gebracht, Geflüchtete aus der Ukraine aus ihrer Kommune in der Partnerstadt Weißenfels (Sachsen-Anhalt) unterzubringen, gab es am späten Mittwochabend die Absage. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Vertreter des Landesministeriums für Justiz und Migration teilte der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier unserer Zeitung mit: Das Gedankenspiel wird keine Realität werden.