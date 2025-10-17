3500 Jahre alte Riesen-Festung in Ägypten entdeckt

Archäologen haben eine gewaltige Festung unter dem Wüstensand Nordost-Ägyptens entdeckt. Der rund 3500 Jahre alte Militärstützpunkt war durch mächtige Mauern und Wachtürme geschützt und rund 8000 Quadratmeter groß.
Das Reich der Pharaonen war einer der ersten regionalen Supermächte der Antike, das eifrig Handel trieb und ein großes Heer besaß. Unter seinen Pharaonen führte das Land am Nil zahlreiche Kriege gegen seine Nachbarn. Von jenen blutigen Konflikten zeugen bis heute befestigte Städte, Paläste und Militärstützpunkte.