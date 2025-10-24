Unter Uns heute am Freitag, 24. Oktober: Ute und Ferhat machen ihre Liebe öffentlich
Alle sollen von dieser Lieber erfahren. Foto: RTL / Stefan Behrens

In der heutigen Folge von Unter uns bringt Benedikts Wohnkrise Tobias auf neue Ideen, Ute und Ferhat zeigen ihr Glück ganz offen – und ein freies Zimmer sorgt für unerwartete Konkurrenz.

Benedikts Unzufriedenheit mit seiner Wohnsituation sorgt für Spannung: Als er kurzerhand seinen Auszug ankündigt, versucht Tobias zu vermitteln – und schmiedet bald selbst einen Plan. Währenddessen genießen Ute und Ferhat ihr frisch entdecktes Liebesglück und machen daraus kein Geheimnis mehr. Auch in der WG bahnt sich Veränderung an: Baris schlägt vor, mit Cecilia zusammenzuziehen. Doch das freie Zimmer ist heiß begehrt – und er bekommt Konkurrenz.

 

Darsteller der Folge

Mit dabei sind Timothy Boldt (Ringo Huber), Özge Delioglan (Esma Gülek), Metehan Demiröz (Baris Gülek), Jens Hajek (Benedikt Huber), Isabell Hertel (Ute Huber), Tabea Heynig (Britta Schönfeld-Küpper), Carina Koller (Cecilia Weigel), Patrick Müller (Tobias Lassner), Lars Steinhöfel (Easy Winter), Theresa Traser (Ronja Pfeiffer) und Harun Yildirim (Ferhat Gülek). Regie führt Klaus Knoesel.

Sendetermine und Streaming

Unter uns“ läuft montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL. Die aktuelle Folge ist außerdem vorab auf RTL+ im Stream verfügbar.

 