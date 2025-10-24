Unter Uns heute am Freitag, 24. Oktober: Ute und Ferhat machen ihre Liebe öffentlich

1 Alle sollen von dieser Lieber erfahren. Foto: RTL / Stefan Behrens

In der heutigen Folge von Unter uns bringt Benedikts Wohnkrise Tobias auf neue Ideen, Ute und Ferhat zeigen ihr Glück ganz offen – und ein freies Zimmer sorgt für unerwartete Konkurrenz.











Benedikts Unzufriedenheit mit seiner Wohnsituation sorgt für Spannung: Als er kurzerhand seinen Auszug ankündigt, versucht Tobias zu vermitteln – und schmiedet bald selbst einen Plan. Währenddessen genießen Ute und Ferhat ihr frisch entdecktes Liebesglück und machen daraus kein Geheimnis mehr. Auch in der WG bahnt sich Veränderung an: Baris schlägt vor, mit Cecilia zusammenzuziehen. Doch das freie Zimmer ist heiß begehrt – und er bekommt Konkurrenz.