„Unter uns“-Vorschau heute: Sina wartet auf eine Reaktion von Rolf (30.9.25)

Ute kann in "Unter uns" auf die Schillerallee zählen, als sie ihr Straßenfest zu verpassen droht.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Sina hält an ihrem Plan fest und will das Treffen mit Rolf durchziehen, nachdem er sich auf ihre Aktion hin tatsächlich meldet. Doch er hat nicht vor, sie persönlich zu sehen. Theo steht unter Druck, vor seiner Abreise alle offenen Punkte zu erledigen. Um den Abschied leichter zu machen, plant er eine kleine Überraschung. Ute kann sich auf die Hilfe der Nachbarschaft verlassen, als sie befürchtet, ihr Straßenfest zu verpassen.